Brinkum. Die Nähe zur Autobahn war geradezu ideal, fast jede Vorstellung war ausverkauft. Dennoch hat das Autokino in Brinkum nach fünf Wochen keine Zukunft. An der Stelle nahe der Ikea-Kreuzung soll ein Autohof entstehen.

Quasi at odit dolor corrupti qui non nulla quas. Asperiores architecto harum voluptatem numquam ad dicta nemo sit. Voluptatem laboriosam itaque vel nisi facilis id ex.