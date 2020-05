Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr CC-Editor öffnen

Jörn Martens

Groß Mackenstedt. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen Autofahrer, der am Sonntagabend einen anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst und anschließend das Auto des Mannes in Groß Mackenstedt mutwillig beschädigt hat.