Silke und Wilfried Bellmann und Peter Schütte sind Mitglieder des diesjährigen 14-köpfigen Stadtradeln-Rathaus-Teams „Klimaflitzer“.

Gemeinde Stuhr

Stuhr. Gerade in Corona-Zeiten ist Fahrradfahren eine gute Möglichkeit, um Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Fünf Kommunen des Landkreises Diepholz, darunter auch die Gemeinde Stuhr, haben sich deshalb entschieden, vom heutigen Montag, 25. Mai, bis Sonntag, 14. Juni, am Projekt Stadtradeln teilzunehmen.