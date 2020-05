Marc Plitzko wünscht sich, dass es in mehr Gärten so grün und lebendig aussieht wie auf dem Foto, dass er hochhält.

Katharina Schmidt

Delmenhorst. In Stuhr ist vieles, was mal grün war, mittlerweile grau. Es herrscht Siedlungsdruck, und mit Nachverdichtung wird zusätzlicher Wohnraum geschaffen. „Das lässt sich nicht verhindern“, sagt Marc Plitzko, Stuhrs Umweltbeauftragter. Aber umso wichtiger sei es, ein Augenmerk auf die bienen- und insektenfreundliche Gestaltung von Gärten zu legen – auch in Hinblick auf den Welttag der biologischen Vielfalt am Freitag.