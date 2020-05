Bei den Fahrstunden müssen Mund und Nase bedeckt sein.

Katharina Schmidt

Stuhr. Stuhr Wochenlang stand der Betrieb in den Fahrschulen still, ausgebremst durch das Coronavirus und den damit verbundenen Shutdown. Vor rund zwei Wochen hat das Land Niedersachsen wieder grünes Licht gegeben. Es wird also wieder fleißig gepaukt, geübt und gefahren. Die Fahrlehrer in Stuhr freut das – auch wenn ihr Arbeitsalltag jetzt schwergängiger ist als noch vor der Krise.