Ein seltenes Bild: Da Gert Zittlosen auf Reisen viel filmt, ist er selbst nur in Ausnahmefällen ein Fotomotiv. Fuerteventura 2020 war so eine Ausnahme.

zITTLOSEN

Stuhr. Der Abenteurer Gert Zittlosen ist kaltgestellt. Vor Corona war der Varreler entweder mit seiner Frau in der Weltgeschichte unterwegs und hat seine Reisen mit der Kamera dokumentiert – oder er hat die Mitschnitte am heimischen PC für seine regelmäßigen Filmabende im Brinkumer Mehrgenerationenhaus und in der Kirchengemeinde Varrel vorbereitet. Beides ist zurzeit nicht möglich. Und da stellt sich die Frage: Was macht der Mann jetzt eigentlich?