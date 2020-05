Autofahrer verursacht 22.000 Euro Schaden auf Parkplatz an Steller Heide CC-Editor öffnen

Ein Autofahrer hat am Montag bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Steller Heide hohen Sachschaden verursacht.

Friso Gentsch/dpa

Stuhr. Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag auf einem Parkplatz an der Steller Heide in Groß Mackenstedt hohen Sachschaden verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht.