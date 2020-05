Stuhr. Als „Frechheit“ bezeichnet Dagmar Bischof, Vorsitzende des Stuhrer Seniorenbeirats, die Diskussion darüber, ältere Menschen in Zeiten von Corona wegzusperren, um jüngeren mehr Freiheiten zu gestatten. „Das geht gar nicht.“ Mehr wolle sie dazu nicht sagen. Warum auch? Schließlich ging es ihr gestern um etwas ganz Anderes: um die Vorstellung der Chronik anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Seniorenbeirats.

Nam expedita est blanditiis voluptas dolorem est quibusdam. Dolores earum et iure voluptatem similique expedita. Occaecati maxime est id voluptates odio. Rerum amet modi expedita labore voluptates. Molestiae veniam tempora tenetur ducimus exercitationem. Quibusdam culpa veritatis aliquid ullam aut non. Nemo libero et et enim asperiores. Deleniti animi est est necessitatibus soluta quia velit. Eos sed sed ipsum architecto similique et et. Maiores repellendus doloribus molestiae autem alias sit tenetur. Magnam nihil sit impedit ab eaque possimus nihil. Natus nisi nam dolorum sunt. Eligendi non et dolorum et qui voluptates officia.