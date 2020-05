Fahrzeug auf IKEA-Parkplatz in Brinkum beschädigt und geflüchtet CC-Editor öffnen



Friso Gentsch/dpa (Symbolfoto)

Stuhr-Brinkum. Bislang unbekannte Autofahrer haben am Freitag in der Zeit von 10.30 bis 13.20 Uhr auf dem Parkplatz des Möbelhauses IKEA in Stuhr-Brinkum den Hyundai einer 64-jährigen Frau aus Schwanewede beschädigt.