Ikea in Brinkum hat seine Pforten wieder geöffnet

Für den Besucheransturm gerüstet ist das Erdgeschoss des Parkhauses neben Ikea. In markierten Schlangenlinien werden die Kunden zum Eingang geleitet.

Rainer Jysch

Stuhr. „Hej, hej, wir freuen uns, dich wiederzusehen“ – so werden die Besucher in den Einrichtungshäusern von Ikea nach einer etwa siebenwöchigen, coronabedingten Schließung begrüßt. Seit dieser Woche ist die Ikea-Niederlassung in Brinkum unter Einhaltung eines Sicherheits- und Hygienekonzeptes wieder geöffnet.