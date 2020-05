"Familienpark am Steller See“ hat unter Einschränkungen wieder geöffnet CC-Editor öffnen

Kurzcamper dürfen wieder auf den Platz: Helge de Buhr, Betreiber des Campingplatzes „Familienpark am Steller“ in Groß Mackenstedt, hofft auf eine baldige, komplette Normalisierung.

Rainr Jysch

Stuhr. „Wir warten darauf, dass es wieder losgeht“, hatte Helge de Buhr vom Campingplatz „Familienpark am Steller See“ in Groß Mackenstedt noch in der vergangenen Woche gesagt. Seit Montag ist es soweit – allerdings mit den üblichen coronabedingten Einschränkungen.