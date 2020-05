Stuhr . Mit dem Stoff, denn sie vernäht hat, könnte man eine gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung auslegen: 730 Mund-Nasen-Schutzmasken hat die Stuhrerin Gabriele Hillmann in den vergangenen fünf Wochen in Heimarbeit gefertigt. Dabei setzt sie sich auch für den guten Zweck ein.

