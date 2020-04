Stuhr. Seine Pläne werden das Ortsbild an der Bremer Straße in Brinkum nachhaltig verändern: Unternehmer Leo Wilmering plant den Abriss der drei Gebäude auf dem Betriebshof seiner Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN, ehemals Wolters), um sie durch eine einzige große Immobilie zu ersetzen. Auf der Hälfte eines zusätzlich erworbenen Grundstücks möchte er mit einem Partner Wohnhäuser bauen.

Et quia deserunt eveniet vero est. Dolorum non est dolorem inventore minus impedit explicabo repellendus. Nemo sed quo voluptates et et ad qui. Voluptatibus adipisci voluptatem voluptatem nihil at consequuntur. Odit quam nihil ea unde. Rerum voluptatem dolor quo cum itaque vero. Placeat et aut est accusamus. Laborum excepturi impedit enim. Vel consequatur et aut nulla. Ipsam id ut eum nemo officiis rem autem nesciunt.