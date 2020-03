Stuhr. Offenbar gerade in der gesundheitlichen Krise wächst die Bereitschaft der Menschen, sich für andere einzusetzen. Das Fazit ziehen die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Heiligenrode/Groß Mackenstedt, die nun in Varrel zur Blutspende gebeten haben.

