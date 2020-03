Stuhr. Schon seit dem vergangenen Monat wird die Fahrbahn der Harpstedter Straße (K110) in der Gemeinde Stuhr saniert. Aber die Fertigstellung wird auf sich warten lassen. Denn es fehlt eine wichtige Genehmigung.

