Stuhr. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Um den Risikogruppen zu helfen, haben Freiwillige nun die Coronahilfe Stuhr ins Leben gerufen. Wer Unterstützung anbieten will – zum Beispiel beim Einkaufen – kann sich ab sofort über eine Internetseite melden.

