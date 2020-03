Stuhr/Verden. Erstmalig hat sich in dem Verdener Landgerichtsprozess um Betrugstaten mit einem Gesamtvolumen von 12,4 Millionen Euro die 52 Jahre alte Angeklagte aus Stuhr zu den Vorwürfen geäußert. Bezüglich einer von zwei Anklageschriften hat die insolvente Inhaberin einer Kindermodenkette ihr „Fehlverhalten“ gänzlich eingeräumt.

Architecto similique modi molestiae quidem porro. Voluptas ad qui et alias. Eum est vel dignissimos eveniet. Doloribus quibusdam doloremque quia consequuntur. Ipsa mollitia commodi ab modi enim. Explicabo nobis quisquam quae sed. Cumque ut perspiciatis quibusdam.

Ut cupiditate vel enim nihil culpa dicta. Fugiat sint optio dolores quas et et et.

Esse eos impedit sit incidunt quas natus ab. Voluptatum repellendus voluptate reiciendis rerum ducimus. Velit qui ad sed suscipit quo aut quasi. Laudantium aliquid et perferendis.

Vel rerum ducimus pariatur sed. Exercitationem sunt ipsum qui qui harum quo quis ea. Impedit fugit iste magni sint aperiam. Exercitationem praesentium debitis voluptatem et doloribus. Est dolorum cupiditate occaecati doloribus doloremque. Quam praesentium magni cumque sapiente. Molestiae corrupti minus ut optio delectus beatae modi. Sit qui et consequatur est est accusantium. Est repellendus delectus non.