Still ruht der Ochtum-Park in Stuhr

Freie Sicht: Nur noch wenige Autos stehen auf dem Parkplatz des Ochtum Parks. Foto: Bjarne Kommnick

Stuhr. Der Ochtum Park bietet derzeit ein ungewohntes Bild, wie es sonst nur an Sonn- oder Feiertagen zu sehen ist: Bis auf wenige Ausnahmen, sind keine Autos und keine Besucher auf dem Parkplatz – die Geschäfte sind geschlossen. All das mitten in der Woche und unter strahlendem Sonnenschein.