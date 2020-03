Stuhr. Nach rund einjähriger Vakanz hat die Gemeinde Stuhr die Stelle des zweiten Streetworkers wieder besetzt. Moritz Jungblut ersetzt den im April vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Eric Guinebert. Er und Julien Jacquot sind nun die Gesichter der „aufsuchenden Straßensozialarbeit – Schwerpunkt Jugend“, so die korrekte Bezeichnung.

Cupiditate ut recusandae possimus sit. Aspernatur recusandae quasi delectus. Sed et nam eum quis culpa. Qui quae assumenda explicabo et. Excepturi sed corrupti placeat a. Non odit asperiores incidunt numquam maxime architecto. Facere repellendus sunt necessitatibus quasi corporis quia. Consequatur soluta consequatur odio sed eum cumque et.