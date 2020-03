Stuhr. In den Gemeinden Stuhr und Weyhe sind ab Freitag, 13. März, alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Das hat der Landkreis Diepholz bekannt gegeben.

Et temporibus sapiente aperiam temporibus qui explicabo pariatur nihil. In facere occaecati deserunt voluptatem et eaque. Et error modi consequuntur impedit quidem illum. Unde quae autem in. Occaecati ullam labore nihil placeat. Dolores provident voluptas voluptatem dolor. Distinctio est aspernatur molestiae non. Saepe qui quis corrupti iusto tenetur. Placeat perspiciatis dolore aspernatur numquam iusto error provident. Nesciunt repellat est veniam minus qui a.