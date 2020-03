Stuhr. Der Gemeindekulturring Stuhr teilt mit, dass das für kommenden Sonntag, 15. März, geplante Gemeindekulturfest auf dem Gut Varrel aufgrund zu geringer Kartenverkäufe abgesagt wird.

