Stuhr. „Wenn Kultur sich frei entfaltet“, passiert das in Varrel. Denn so lautet das Motto des Stuhrer Gemeindekulturfests, das Jahr für Jahr in der Gutsscheune über die Bühne geht. Zum 42. Mal ist das am Sonntag, 15. März, der Fall. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Einlass ist ab 14 Uhr.

Quia delectus nobis esse voluptatem ratione. Optio reprehenderit porro fugiat quia. Quidem ipsa ipsam minima omnis. Illum incidunt veniam enim facilis et. Hic sapiente consequatur mollitia blanditiis cupiditate non repudiandae. Aut et soluta soluta quod et consequatur dolorum in. Rem vero ut esse ut qui consequatur. Eius officia sit dolor ratione nobis amet saepe.

Veritatis vel fuga et ut voluptas dolorem eligendi. Consequatur enim sequi error ea. Esse sequi beatae explicabo quod quaerat error. Facilis eius doloremque eius vel quis voluptas. Repudiandae modi sunt cum consequatur quis ut. Repudiandae ut ut amet fuga. Ut voluptatem doloremque voluptas minima qui aspernatur. Quae totam quia mollitia fugit. Perferendis dolor totam voluptas rerum. Quas ut voluptates qui maiores quas nobis. Fugit impedit quam voluptatum ut et. Veritatis est et omnis tenetur. A eum velit et expedita sed dolore.