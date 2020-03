Kein Fünftageskennzeichen möglich: Diese Nachricht hat Mitarbeiterin Martina Schmidt für Gökhan Vurgun und seinen Kunden Rafael Jankowski (l.). Foto: Hapke

Stuhr . Behörden klappen am Freitagnachmittag die Bürgersteine hoch – so lautet ein weit verbreitetes Urteil. Mancherorts zurecht. In Stuhr ist das anders. Dort will man den Dienst am Bürger stärken. Und das kommt sichtbar gut an.