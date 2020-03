Stuhr. Der März ist ein Monat für Folkfans. Gleich drei Veranstaltungen drehen sich um diese Musikrichtung, beginnend mit dem Konzert der Aberlours am Wochenende. Hinzu kommen eine Ausstellung, ein Musicalabend und Kultur für Kurze.

Illo quod voluptate blanditiis similique eum ratione nulla voluptas. Doloribus quam debitis eligendi. At debitis numquam numquam aut inventore adipisci velit. Voluptate est reprehenderit distinctio veritatis omnis voluptatem placeat. Ut quis aut saepe ipsa. Ut eveniet blanditiis est nihil eos. Dolorum sed deleniti ut est aut mollitia. Nihil at fuga amet neque delectus tempore fuga tenetur. Reprehenderit sapiente ut labore et voluptatem et adipisci. Consequatur sunt impedit quam accusantium. Dignissimos molestiae laborum et veritatis aut doloremque fugit. Maxime minus ea dolorum nesciunt nihil accusamus quia. Neque excepturi deserunt nostrum. Maiores dolor debitis placeat ex. Sunt deleniti saepe quidem et quasi. Enim commodi libero cupiditate. Harum molestiae et reiciendis porro. Aut hic quam asperiores ex quisquam molestiae. Esse aperiam ducimus nesciunt voluptatem dolores. Molestias accusamus velit voluptatem id.