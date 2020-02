Stuhr. Gleich zwei Unfälle im Baustellenbereich auf der Autobahn bei Brinkum meldet die Autobahnpolizei.

Auf der A1 in Richtung Hamburg ist es am Freitag gegen 13 Uhr im Bereich der Gemeinde Stuhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Vor der Baustelle der Anschlussstelle Brinkum kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu stockendem Verkehr. Daher musste ein 41-Jähriger aus Hamburg seinen Wagen abbremsen. Dies übersah ein 29-Jähriger aus Jena und fuhr auf das Fahrzeug des Hamburgers auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich dadurch auf rund vier Kilometern Länge auf allen drei Fahrspuren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Zweiter Unfall am Abend

Gegen 21.30 Uhr kam es auf der A1 in Richtung Hamburg innerhalb der Baustelle vor der Anschlussstelle Brinkum dann zu einem weiteren Verkehrsunfall. Beim Fahrstreifenwechsel eines 59-jährigen Delmenhorsters mit seinem Ford Fiesta kollidierte dieser mit dem VW Passat eines 66-Jährigen aus Neuwied am Rhein. Durch den Zusammenstoß geriet der Passat auf den Hauptfahrstreifen und gegen einen dort fahrenden Tanklastzug. Der Fahrer dieses Zuges bemerkte vermutlich diesen Zusammenstoß nicht und setzte seine Fahrt fort, teilt die Polizei mit. Der Wagen des Neuwieders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Wer Hinweise zum Tanklastzug machen kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter (04435) 93160 zu melden.