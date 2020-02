Verden/Stuhr . Seit Mittwoch, 26. Februar, muss sich die 52 Jahre alte Inhaberin eines mittlerweile insolventen Unternehmens für Kinderbekleidung aus Stuhr vor dem Landgericht Verden wegen Betrugs und Vorenthalten von Arbeitsentgelt verantworten. Um rund 12,4 Millionen Euro soll sie ihre Geschäftspartner betrogen haben.

