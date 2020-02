Leibesfülle verrät Automatenknacker in Stuhr CC-Editor öffnen

Die Polizei hat einen Automatenknacker erwischt. Symbolfoto: Michael Gründel

Stuhr. Ein 34-jähriger Georgier ist in der Nacht zu Donnerstag in Stuhr-Moordeich festgenommen worden, nachdem er zuvor versucht hatte, einen Zigarettenautomaten an der Hespenstraße aufzubrechen.