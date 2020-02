Stuhr. Zahlreiche Anrufe zu einem angeblich im Warwer Sand gesichteten Wolf liefen am Montag im Forstamt Ahlhorn auf. Grund war ein Plakat, das nach Auskunft des Betriebsdezernenten Stefan Grußdorf eine Bewohnerin in dem Naherholungsgebiet entdeckt, fotografiert und ans Forstamt geschickt hatte.

