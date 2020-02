Groß Mackenstedt. Nach einem Einbruch und einem anschließenden Handgemenge in Groß Mackenstedt hat die Polizei am Mittwoch den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 13 Uhr an der Delmenhorster Straße in Groß Mackenstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem sich der Täter über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt zu den Wohnräumen verschaffte.

Während sich der Einbrecher noch im Haus befand, kehrte die Bewohnerin heim. Es kam zu einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Täter, der sich laut Polizei dabei an der Hand verletzte und schließlich zu Fuß flüchtete. Die Frau blieb unverletzt.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten aus Weyhe, Stuhr und Delmenhorst den Mann kurze Zeit später und nahmen ihn fest.