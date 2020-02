Präsentieren ihre Werke bei der Ausstellung „Unterwegs ...“ im Stuhrer Rathaus: (v.l.) Rita Alrutz, Helga Albrecht, Gudrun Jendrny, Christiane Heinemann und Madlen Fish. Foto: Heinfried Husmann

Stuhr. Mehr als 30 Gemälde sind vorübergehend in das Stuhrer Rathaus gezogen. Die sechs Mitglieder der Delmenhorster Malgruppe Haus Berger haben sie mitgebracht, für eine Ausstellung, die am Donnerstag, 20. Februar, eröffnet wird. Bei so viel Kunst wird der Platz an den Backsteinwänden des oberen Foyers schon mal eng – und beim Aufhängen kann die eine oder andere Stunde vergehen.