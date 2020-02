Stuhr. Im Autobahndreieck Stuhr ist am Mittwochmittag ein mit zwei Autos beladener Transporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt.

