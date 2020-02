Stuhr. Seit Mitte Dezember galt ein 71 Jahre alter Mann aus Bremen-Neustadt als vermisst. Jetzt wurde sein Leichnam in Stuhr gefunden.

Wie die Polizei berichtet, verlor sich die Spur des Seniors aus Bremen bereits am 11. Dezember. Seitdem wurde er vermisst. Wie die Polizei nun an diesem Freitag mitteilt, wurde die Leiche des Mannes am Mittwoch in Stuhr aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.