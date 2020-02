Stuhr. Der Stuhrer Adventskalender ist ein Selbstläufer und als solcher immer innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das ist nichts Neues. Doch dass die Organisatoren damit einen Erlös von 6800 Euro erzielt haben, bedeutet eine Premiere.

