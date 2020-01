Varrel. Vor genau 50 Jahren gaben sie sich auf dem Standesamt das Ja-Wort: Gerda und Erwin Hoffmann feiern heute ihre goldene Hochzeit. Die Kirchenglocken läuteten am 30. Januar 1970 für das Paar.

