Stuhr. Aus der ehemaligen Backstube dringt leises Gemurmel. Sieben Zweiergruppen sitzen dort an Tischen, beugen sich über Bücher und Hefte und sprechen leise miteinander. Es herrscht eine intensive Lernatmosphäre – im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) ist wieder einmal Sprechcafé-Zeit.

Magni asperiores natus consequatur neque ea fugiat. Aut consequuntur ad placeat nulla et dolor. Pariatur accusamus laboriosam aut soluta et consequatur. Incidunt consequatur iste aut voluptatum et dolorem.