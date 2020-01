Die Feuerwehr Brinkum kümmerte sich um das brennende Auto auf dem Parkplatz. Foto: Feuerwehr

Stuhr. Die Feuerwehr Brinkum war am Sonntagnachmittag, 19. Januar, wegen eines Brandes im Einsatz: Auf einem Parkplatz am Ochtum-Park stand ein Fahrzeug lichterloh in Flammen.