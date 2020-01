Polizei nimmt Fahrradbeleuchtung von Lehrern und Schülern in Stuhr ins Visier CC-Editor öffnen

Die Polizei hat in Stuhr die Beleuchtung von Schülern und Lehrern auf dem Schulweg kontrolliert. Symbolfoto: dpa

Stuhr/Weyhe. Beamte der Polizei haben in der vergangenen Woche die Fahrradbeleuchtung von Schülern und Lehrern an den Kooperativen Gesamtschulen in Kirchweyhe, Leeste, Brinkum und Moordeich ins Visier genommen und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt.