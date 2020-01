Stuhr. Als die Freiwillige Feuerwehr Groß Mackenstedt am Samstagabend am Bolzplatz am Mittelweg eintrifft, steht die Schutzhütte dort schon in Vollbrand. Das Feuer hinterlässt vor allem bei der Landjugend Heiligenrode Frust, die den Unterstand erst im Mai errichtet hatte.

