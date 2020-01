Feuerwehreinsatz an Grundschule in Heiligenrode CC-Editor öffnen

Ein brennender Mülleimer auf der Toilette hat am Dienstag für einen größeren Feuerwehreinsatz an der Grundschule in Heiligenrode gesorgt. Foto: Nonstopnews

Stuhr-Heiligenrode. An der Grundschule in Heiligenrode ist am Dienstagmorgen ein Papierkorb in Flammen aufgegangen. Es gab einen größeren Feuerwehreinsatz.