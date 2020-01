Stuhr. Ein Interview mit dem Ersten Gemeinderat Ulrich Richter hat die Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs auf den Plan gerufen. In einer Antwort Richters zum Thema Radweg an der K114 in Fahrenhorst sieht sie einen Widerspruch zum Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt (Agu) vom 29. August vergangenen Jahres.

