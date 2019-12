Wohnwagen und Transporter gehen in Brinkum in Flammen auf CC-Editor öffnen

In Brinkum sind in der Nacht zu Freitag ein Wohnwagen und ein Kleintransporter ausgebrannt.. Foto: Nonstopnews

Brinkum. Ein Wohnwagen und ein Transporter sind in der Nacht zu Freitag an der Alten Heerstraße in Brinkum in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt..