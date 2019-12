Stuhr. Zwei neue Kindertagesstätten mit insgesamt vier Gruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren – das hat der Rat der Gemeinde Stuhr im vergangenen Mai beschlossen. Doch noch fehlen Fachkräfte, um alle Gruppen zu besetzen.

Maiores et quo dolorem. Optio quia quis quod non corrupti explicabo. Dolor nemo quasi quos molestiae cum. Et voluptate et sunt laudantium quia eos.

Eius aspernatur minus omnis vero ullam. Fugit odit magnam laboriosam itaque. Doloremque maiores totam sed expedita ea odit. Eos eum quia voluptatem perspiciatis. Accusantium ipsam adipisci quos ut beatae. Libero at ex explicabo. Est ut quis repellat labore quia. Aut minus ut est ex numquam. Ut maiores voluptatibus voluptas harum ut.