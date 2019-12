Stuhr. 108 Aussteller locken am kommenden Wochenende, 14. und 15. Dezember, zum traditionellen Weihnachtsmarkt in und vor das Stuhrer Rathaus. Zum 32. Mal laden die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU) und die Gemeinde Stuhr bereits ein.

Angeboten wird neben einer vielfältigen Auswahl an Essen und Trinken allerhand Handgemachtes, darunter Windspiele, Gestricktes und Gehäkeltes oder Gartendeko. Zudem gibt es ein Kinder- und ein Kulturprogramm. Für Kinder gibt es ein Karussell und ein Bungee-Trampolin. Am Sonntag sind sie zudem von 11 bis 11.45 Uhr in die Sporthalle zum Singen und Mitmachen eingeladen.

Viele musikalische Beiträge

An beiden Tagen gibt es auf dem Markt und insbesondere im Ratssaal zudem musikalische Beiträge. Die Kirche lädt am morgigen Sonntag um 18 Uhr zum Orgelkonzert. Der Markt ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.