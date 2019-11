Stuhr. Es ist längst eine gelebte Tradition: Wie zu Beginn jeden Jahres gastiert die Klassische Philharmonie NordWest auch zu Beginn des Jahres 2020 mit ihrem seit vielen Jahren erfolgreichen Neujahrskonzertprogramm in der Gutsscheune Stuhr-Varrel.

Auf dem Programm stehen am Sonntag, 5. Januar, ab 16 Uhr neben den immer wieder gern gespielten – und vom Publikum geliebten – Werken von Johann Strauß spritzige Melodien, die in Champagnerlaune versetzen sollen. Als Gast begrüßt die Philharmonie NordWest die Koloratursopranistin Marie-Christine Haase, die seit einigen Jahren zu den angesagtesten Sängerinnen in den deutschen Opern- und Konzerthäusern gehört.

Marie-Christine Haase gab 2007 in der legendären Inszenierung von Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ ihr Debüt bei der Klassischen Philharmonie NordWest als Sand- und Taumännchen. Die Premiere damals fand ebenfalls auf Gut Varrel statt.

Die Klassische Philharmonie NordWest, die sich mittlerweile aus bis zu fünfzig Musikern der Freien Hansestädte Bremen und Hamburg, den Zentren Hannover und Kiel, der Metropolregion Nordwest und des Landkreises Diepholz zusammensetzt, hat sich der Pflege sinfonischer Orchesterliteratur der Klassik und der Romantik verschrieben und setzt auf Werktreue.