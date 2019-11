Dozentin Stefanie Blömer. will Frauen in einem Seminar aufzeigen, wie sich Stress vermeiden und besser bewältigen lässt. Foto: Mo Samir/ Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft

Stuhr. Stress ist ein Phänomen der Zeit. Dauerhafter Stress kann zu Erkrankungen führen, das ist heute längst belegt. Doch was kann man tun? Am Montag, 9. Dezember, bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirt-schaft im Fachdienst Wirtschaftsförderung des Landkreises Diepholz in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr ein Seminar für Berufsrückkehrerinnen zum Thema „Stressmanagement“ an. Veranstaltungsort ist das Sie(h)da, Jupiter Straße 1, in Stuhr.