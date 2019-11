Wieder Einbruch in Auto in Stuhr-Moordeich CC-Editor öffnen

Wieder sind Autos in Stuhr-Moordeich aufgebrochen worden, wie die Polizei berichtet. Symbolfoto: Michael Hehmann

Stuhr. Erneut hat es Einbrüche in Autos in Stuhr-Moordeich gegeben. Nach zwei Fällen in der Nacht zu Samstag, 9. November, wurde nun ein weiterer Einbruch am Samstagnachmittag gemeldet.