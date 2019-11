Stuhr. Gleich zwölf schwere LKW-Räder haben Unbekannte Täter gestohlen. Das berichtet die Polizei aus Stuhr-Brinkum.

Einen Kompletträderdiebstahl meldet die Polizei nach einem Fall in Stuhr-Brinkum. In der Zeit vom Donnerstag, 7. November, 17 Uhr, bis zum darauffolgenden Freitag, 8. November, 7 Uhr, wurden die Räder von einem Firmengrundstück an der Bremer Straße gestohlen.

Hoher Schaden

Die bisher unbekannten Täter nahmen dabei von zwei abgestellten Lastwagen die jeweils sechs montierten Kompletträder mit. Sie haben laut Polizei einen Gesamtwert von etwa 10.000 Euro.