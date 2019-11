Frau schubst Arbeitskollegin in Brinkum vor fahrendes Auto CC-Editor öffnen

Die Polizei in Stuhr sucht Zeugen zu einer Tat, die sich bereits im September abgespielt hat. Symbolfoto: Jörn Martens

Brinkum. Wie die Polizei erst an diesem Montag mitteilt, hat es bereits am 25. September einen Vorfall in Stuhr-Brinkum gegeben, zu dem jetzt Zeugen gesucht werden. Eine Frau wurde vor ein herannahendes Auto geschubst.