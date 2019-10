Der Borkenkäfer hat heimischen Fichtenwäldern in jüngster Vergangenheit arg zugesetzt. Symbolfoto: Bettina Dogs-Prößler

Stuhr. Die Grünen in Stuhr wollen bei einem Waldspaziergang über den Zustand des Waldes in Zeiten des Klimawandels informieren. Dieser findet am Freitag, 1. November, statt. Dabei wird Förster Heinz-Dieter Tegt-meier die Auswirkungen des Klimawandels auf den heimischen Wald erläutern.