Bei einem Waldspaziergang in Stuhr geht es um das Handwerk eines Jägers. Symbolfoto: dpa

Stuhr. Die Gästeführung in Stuhr lädt dazu ein, mit Revierjägern auf die Pirsch zu gehen. Am Samstag, 26. Oktober, 15 bis 17.30 Uhr, fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Kleinbus in einen nahegelegen Wald - dort geht es um das Handwerk eines Jägers.